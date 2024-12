Der Bundesligist hat sein viertes Spiel im Europapokal verloren. Die Sachsen scheiterten gegen Derthona in erster Linie an ihrer Rebound-Schwäche.

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben den vorzeitigen Einzug in die Play ins der Champions League verpasst. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore verloren am Dienstag ihr Heimspiel gegen Bertram Derthona Basket deutlich mit 61:77 (26:38) und mussten damit im fünften Spiel die vierte Niederlage in diesem Wettbewerb hinnehmen. Den größten Anteil am Erfolg der Italiener hatten Christian Vital (16), Justin Gorham und Tommy Kuhse (je 13). Für die Gastgeber konnten nur Olivier Nkamhoua (19), Aher Uguak (13) und Victor Bailey Jr. (12) zweistellig punkten.

Die Niners konnten im Verlauf der Partie kein einziges Mal in Führung gehen und liefen stets einem Rückstand hinterher. Die Italiener zogen nach dem 19:12 im ersten Viertel bis zur Pause davon. Zwar kämpfte sich der Bundesligist zu Beginn des dritten Viertels noch einmal heran, doch mit einem 13:0-Lauf auf 36:56 (26.) sorgten die Gäste früh für eine Entscheidung in dieser Partie. Die Chemnitzer gestatteten ihrem Gegner viel zu oft eine zweite Wurfchance und holten nur 28 Rebounds, die Italiener schnappten sich dagegen 48 Abpraller unter beiden Körben.