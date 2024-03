Crailsheim - Die Niners Chemnitz bleiben in der Basketball-Bundesliga Tabellenführer Bayern München auf den Fersen. Die Sachsen gewannen am Samstag ihr Gastspiel beim Vorletzten Hakro Merlins Crailsheim am Ende souverän mit 97:82 (42:39). Den größten Anteil am 19. Saisonsieg hatte Wesley van Beck mit 24 Punkten. DeAndre Lansdowne und Kevin Yebo gelangen je 14 Zähler, auch Kaza Kajami-Keane (13) und Jeff Garrett (10) trafen zweistellig. Für Crailsheim erzielten KeAndre Cook (16), James Murray-Boyles (14) und Fabian Bleck (12) die meisten Punkte.

Die Gäste hatten anfangs allerdings große Probleme gegen den Abstiegskandidaten. In der 24. Minute lagen die Crailsheimer noch mit 52:49 in Führung. Mit einem 14:0-Lauf auf 63:52 (28.) schafften die Chemnitzer die Wende und ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand nehmen, zumal sich die Gastgeber 23 Ballverluste leisteten, die Sachsen dagegen nur acht.