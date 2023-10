Stargard - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben in der Vorrundengruppe H des Fiba Europe Cups nach dem zweiten Spieltag ihre Spitzenposition erfolgreich verteidigt. Der Bundesligist behielt am Mittwochabend beim polnischen Vertreter Spojnia Stargard mit 84:66 (34:29) die Oberhand. Den größten Anteil am zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel hatten Jonas Richter (18), Wesley van Beck (16), DeAndre Lansdowne (12) und Aher Uguak (11). Für die Hausherren, die das erste Duell in Den Haag mit 92:89 gewonnen hatten, erzielten Arguster Daniels (21), Benjamin Simons (14) und Aleksandar Langovic (11) die meisten Punkte.

Die Chemnitzer waren von Beginn an die dominierende Mannschaft auf dem Parkett und lagen nach zehn Minuten mit 22:9 vorn. Doch der polnische Erstligist konnte den Rückstand im zweiten Viertel auf 29:32 (20.) verkürzen und kämpfte sich bis Ende des dritten Viertels auf 56:57 (29.) heran. Die Partie stand auf der Kippe. Doch mit einem beeindruckenden Endspurt sicherten sich die Sachsen den Sieg. Mit einem 17:3-Lauf auf 74:59 brach der Bundesligist den Widerstand der Hausherren. Die Chemnitzer leisteten sich nur zehn Ballverluste und stahlen ihrem Gegner allein zehnmal den Ball.