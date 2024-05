Berlin - Die Basketballer der Niners Chemnitz mussten im Playoff-Halbfinale den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Die Sachsen verloren am Freitagabend das zweite Duell in der Serie Best-of-Five bei Alba Berlin klar mit 64:86 (40:48). Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Louis Olinde (13), Martin Hermansson (11), Tim Schneider (11) und Justin Bean (10). Für die Sachsen erzielten Kevin Yebo (13), Wesley van Beck (12), Jonas Richter und Jeff Garrett (je 11) die meisten Punkte. Die dritte Partie wird am Sonntag (17 Uhr/Dyn) in Chemnitz angepfiffen.

Die Gäste verschliefen die Auftaktphase und lagen nach sechs Minuten bereits mit 6:17 im Hintertreffen. Im zweiten Viertel kämpften sich die Niners noch einmal auf 28:34 (14.) heran und blieben bis zum 45:50 (23.) auf Schlagdistanz. Doch mit einem 11:1-Lauf auf 61:46 (27.) entschieden die Berliner frühzeitig das Duell zu ihren Gunsten.

Die Chemnitzer konnten der Partie vor allem aufgrund ihrer schwachen Trefferquote keine Wende mehr geben. Nur 35 Prozent der Wurfversuche landeten im gegnerischen Korb. Auch unter den Brettern hatten die Hausherren das Kommando, holten 50 Rebounds, die Gäste nur 32.