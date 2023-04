Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihren zwölften Saisonsieg hauchdünn verpasst. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen den Tabellen-Vierten EWE Baskets Oldenburg mit 89:91 (50:47). Die Dreierversuche von Wes Clark und Mindaugas Susinskas in den letzten zehn Sekunden verfehlten den Oldenburger Korb.

Während den Gästen aus Niedersachsen nach vier Niederlagen in Serie wieder ein Erfolg gelang, rücken die Play offs für Chemnitz in immer weitere Ferne. Den größten Anteil am Oldenburger Sieg hatten der überragende DeWayne Russell (27 Punkte/10 Assists) sowie Owen Klassen und Kenneth Ogbe (je 10). Für Chemnitz erzielten Clark, Arnas Velicka (je 15), Kevin Yebo (14), Susinskas (11) und Jason George (10) die meisten Punkte.

Die Hausherren erwischten wie schon bei der knappen Heimniederlage gegen Berlin einen glänzenden Start und lagen nach 13 Minuten mit 30:21 vorn. Doch dieses Polster war schon bis zur Pause fast aufgebraucht. Nachdem die Gäste mit 54:53 (23.) in Front zogen, lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Mit 70:70 ging es in das letzte Viertel.

Die Chemnitzer wähnten sich beim 86:78 (35.) bereits auf der Siegerstraße, doch dann gelang den Niners mehr als vier Minuten kein erfolgreicher Wurf. Oldenburg drehte mit einem 10:0-Lauf auf 88:86 (39.) die Partie und behauptete in der letzten Minute den knappen Vorsprung. Die Gastgeber verspielten den möglichen Erfolg an der Freiwurflinie. Von 34 Versuchen landeten nur 25 im gegnerischen Korb.