Chemnitz - Für die Basketballer der Niners Chemnitz ist die Saison beendet. Die Sachsen haben am Montag auch das dritte Play-off-Spiel gegen Telekom Baskets Bonn verloren und sind nach der 83:89 (42:54)-Niederlage auf heimischem Parkett im Viertelfinale ausgeschieden. Den größten Anteil am entscheidenden dritten Sieg der Bonner und dem damit verbundenen Einzug ins Halbfinale hatten TJ Shorts II (21), Sebastian Herrera (14) und Tyson Ward (13). Für Chemnitz erzielten Nelson Weidemann (19), Kevin Yebo (18), Jonas Richter (17) und Dominic Lockhart (10) die meisten Punkte.

Die Gastgeber fanden gut in die Partie und führten in der elften Minute mit 28:26. Mit acht Punkten in Serie zog Bonn auf 34:28 (12.) davon und baute den Vorsprung bis zur Pause auf zwölf Punkte aus. Die Chemnitzer konnten sich noch einmal auf 63:67 (29.) herankämpfen, doch dann sorgte der Erstplatzierte der Hauptrunde mit einem 13:2-Lauf auf 80:65 (33.) für die Vorentscheidung in diesem Duell. Die Sachsen hatten beim 83:87 (39.) noch einmal die Chance zur Wende, doch der Dreier von Yebo verfehlte den gegnerischen Korb. Danach machte Shorts II mit zwei verwandelten Freiwürfen den Bonner Sieg endgültig perfekt.