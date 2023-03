Bamberg - Die Basketballer der Niners Chemnitz konnten ihre sportliche Talfahrt nicht stoppen. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore verloren am Mittwoch ihr Gastspiel bei den Brose Baskets Bamberg mit 83:95 (43:43). Nach der sechsten Niederlage in Folge verlieren die Sachsen die Qualifikation für die Playoffs immer weiter aus den Augen.

Den größten Anteil am Bamberger Erfolg hatten Gerel Simmons (17 Punkte), Christian Sengfelder (15), Kevin Wohlrath, Patrick Heckmann (je 14) und Gabriel Chachashvili (13). Für die Niners erzielten Kevin Yebo (20), Wes Clark (19), Aher Uguak (15), Marko Filipovity (11) und Arnas Velicka (10) die meisten Punkte.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit verschlechterte sich mit zunehmender Spieldauer die Wurfquote bei den Gästen. So fanden am Ende von 39 Versuchen jenseits der Dreierlinie nur zehn Bälle den Weg in den gegnerischen Korb. Mit einem 10:2-Lauf von 57:55 (26.) auf 67:57 (28.) setzten sich die Bamberger erstmals in dieser Partie auf zehn Punkte ab.