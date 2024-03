Saragossa - Die Basketballer der Niners Chemnitz stehen mit anderthalb Beinen im Halbfinale des Fiba Europe Cups. Der Bundesligist gewann am Mittwochabend das Viertelfinal-Hinspiel bei Casademont Saragossa mit 98:64 (58:37). Den größten Anteil am Erfolg hatten Kaza Kajami Keane (15), Ousman Krubally (13), Jeffery Garret, DeAndre Landsdowne (je 12) und Wesley van Beck (11). Für die Gastgeber konnte nur Mitchell Watt (14) zweistellig punkten. Das Rückspiel wird am 13. März in Chemnitz ausgetragen.

Die Spanier konnten dem Bundesligisten nur in der Anfangsphase Paroli bieten. Nach dem 23:22 (8.) zogen die Niners durch einen 17:4-Lauf auf 40:26 (13.) davon und hatten bereits vor den letzten beiden Vierteln über 20 Punkte Vorsprung. Die Gäste dominierten dabei vor allem unter den Körben (42:31 Rebounds). Außerdem leisteten sich die Spanier 21 Ballverluste.