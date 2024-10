Der Bundesligist überrollt die überforderten Lissabonner bereits in den ersten acht Minuten und kommt danach nicht mehr in Bedrängnis.

Chemnitz gelingt erster Sieg in der Champions League

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben sich in der Champions League für den verpatzten Saisonstart rehabilitiert. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore feierten am Mittwoch gegen Benfica Lissabon einen ungefährdeten 103:75 (57:33)-Erfolg und damit den ersten Sieg in dieser Saison auf europäischem Parkett. Den größten Anteil daran hatten Victor Bailey Jr. (22), William Christmas, Olivier Nkamhoua (je 15), Aher Uguak (12), Eddy Edigin und Nicholas Tischler (je 10). Für Lissabon erzielten Tyler Stone (28), Diogo Gameiro (12) und Trey Drechsel (10) die meisten Punkte.

Den Grundstein zum ungefährdeten Erfolg legten die Hausherren mit einem Blitzstart im ersten Viertel. Über 16:5 (6.) zogen die Chemnitzer binnen zwei Minuten mit einem 15:5-Lauf auf 31:10 davon und gerieten danach dank ihrer überragenden Trefferquote in den ersten beiden Vierteln – 19 von 29 aus dem Feld, davon neun erfolgreiche Dreier bei nur 15 Versuchen – nicht mehr in Bedrängnis. Die Portugiesen waren dem Bundesligisten in allen Belangen unterlegen. Nach 25 Minuten hatten die Sachsen den Vorsprung auf mehr als 30 Punkte (69:38) ausgebaut.