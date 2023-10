Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben sich mit dem dritten Sieg in Serie in der Spitzengruppe der Basketball-Bundesliga festgesetzt. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen die BG Göttingen am Sonntag mit 78:62 (37:28) und bleiben damit in dieser Saison auf heimischem Parkett ungeschlagen. Den größten Anteil am Erfolg hatten Jonas Richter (17), Kevin Yebo (16), Jeff Garrett (14) und Wesley van Beck (12). Für die Niedersachsen konnten nur Deondre Burns (13) und Fedor Zugic (12) zweistellig punkten.

Die Anfangsphase verlief völlig ausgeglichen. Dann setzten sich die Hausherren nach dem 17:17 (10.) mit einem 8:0-Lauf auf 25:17 (12.) ab und bauten den Vorsprung bis zur Pause noch leicht aus. Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten die Gäste, die den Rückstand bis zur 27. Minute auf 45:44 verkürzten. Die Chemnitzer fanden jedoch ihren Rhythmus in der Offensive wieder, zogen auf 53:45 (29.) davon und bauten dank eines furiosen Endspurts ihre Führung bis zur 36. Minute auf 73:52 aus. Die Niedersachsen verzweifelten mit zunehmender Spieldauer an der starken Verteidigung der Sachsen.