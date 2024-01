Leiden - Die Basketballer der Chemnitz Niners bleiben in dieser Saison im Europe Cup ungeschlagen. Der Spitzenreiter der Basketball-Bundesliga gewann am Mittwoch sein Gastspiel beim niederländischen Vertreter ZZ Leiden ungefährdet mit 88:58 (44:20) und festigte damit seine Spitzenposition in der Zwischenrunde der Gruppe K. Den größten Anteil am Erfolg der Sachsen hatten Jeffery Garrett (16), Kevin Yebo (15) und Aher Uguak (10). Für die Gastgeber erzielten Jibbe Sikking (13), Luuk van Bree (12) und Tajion Jones (10) die meisten Punkte.

Die Chemnitzer hatten in der Anfangsphase leichte Anlaufprobleme und lagen nach fünf Minuten mit 8:9 zurück. Mit einem 7:2-Lauf auf 15:11 (9.) bekamen die Gäste das Spiel und den Gegner in den Griff. Die Vorentscheidung zugunsten des Bundesliga-Spitzenreiters fiel bereits zu Beginn des zweiten Viertels. Von 17:15 (11.) zogen die Niners auf 28:15 (13.) davon und bauten den Vorsprung bis zur Pause auf 24 Punkte aus. Die Gäste besaßen die absolute Lufthoheit unter den Körben und holten 44 Rebounds. Die Niederländer dagegen sicherten sich nur 16 abspringende Bälle vom Korb.