Bamberg - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben die Tabellenführung in der Bundesliga erfolgreich verteidigt. Nach dem Einzug ins Halbfinale des Fiba Europe Cups am Mittwoch gaben sich die Sachsen auch in national keine Blöße. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore gewannen am Sonntag bei den Brose Baskets Bamberg klar mit 106:84 (48:36). Damit zogen die Chemnitzer wieder am FC Bayern München vorbei, der nachmittags mit einem Sieg bei der BG Göttingen vorgelegt hatte.

Den größten Anteil am 20. Saisonsieg von Chemnitz hatten der überragende Kevin Yebo (33 Punkte), Aher Uguak, Jeff Garrett (beide 13), Wesley van Beck (12), Kaza Kajami-Keane und Jonas Richter (je 10). Für die Bamberger erzielten Trey Woodbury (27), Zach Copeland (15) und Filip Stanic (13) die meisten Zähler.

Den Chemnitzern war die Doppelbelastung durch den europäischen Einsatz nicht anzumerken. Nach dem 10:13-Rückstand (6.) zogen die Sachsen auf 28:16 (11.) davon. Danach ließen sich der Chemnitzer die Spielkontrolle nicht mehr aus der Hand nehmen. Vor allem unter dem Korb dominierten die Gäste. Die Bamberger holten nur 28 Rebounds, die Gäste dagegen 42.