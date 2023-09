Chemische Stoffe am Finanzministerium in Erfurt: Sperrung

Erfurt - Am Finanzministerium in Erfurt müssen mehrere Behältnisse mit chemischen Stoffen geborgen werden. Sie wurden am Freitagnachmittag bei Bauarbeiten im Erdreich gefunden, wie die Polizei mitteilte. Die Beseitigung der chemischen Stoffe begann am Freitagabend und sollte mehrere Stunden andauern. Man gehe vorsichtig vor, hieß es. Es gab umfangreichen Absperrmaßnahmen. Das nahe gelegene Einkaufszentrum T.E.C. war frühzeitig geschlossen worden.