Chefdirigent statt Generalmusikdirektor am Theater Erfurt

Erfurt - Am Theater Erfurt führt der bisherige Generalmusikdirektor (GMD) Alexander Prior seine Tätigkeit nicht weiter in dieser Funktion fort. Zunächst bis zum Ende der laufenden Spielzeit arbeite er als Chefdirigent, teilte das Theater am Dienstag mit.

Prior habe die Theaterleitung aus persönlichen Gründen um die Entbindung vom GMD-Posten gebeten, sagte eine Theatersprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der 30 Jahre alte Künstler mit britischem Pass und Wohnsitz in den USA war erst zu Beginn der aktuellen Spielzeit GMD in Erfurt geworden.

Der Sprecherin zufolge waren die damit verbundenen administrativen Aufgaben für Prior zeitlich nicht zu schaffen, ohne parallel seine Aufenthaltsgenehmigung in den USA zu gefährden. Für den Erhalt des Aufenthaltsstatus müsse er den größten Teil des Jahres dort verbringen. Deswegen habe das Theater nach einer einvernehmlichen Lösung gesucht, die nun gefunden sei. Seinen künstlerischen Verpflichtungen in Erfurt werde Prior in vollem Umfang nachkommen. „Bei den Planungen für die aktuelle Spielzeit bleibt alles beim Alten.“

Der GMD-Posten soll in der restlichen Amtszeit des langjährigen Intendanten Guy Montavon nicht neu besetzt werden, erklärte die Sprecherin. Diese endet nach den Domstufen-Festspielen 2027. Bis dahin soll es bei der Variante Chefdirigent bleiben.