Erfurt/Berlin - Der Chefarzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Helios Klinikum Erfurt, Gert Naumann, ist neuer Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG). Der gebürtige Erfurter sei der erste ostdeutsche Frauenarzt in dieser Position, hieß es in der Mitteilung des Klinikums. Naumann ist seit elf Jahren Chefarzt am Helios Klinikum in Erfurt, seit 2018 ist er Teil des geschäftsführenden Vorstands beim DGGG, wie die Gesellschaft auf ihrer Website informiert.

Der 59-jährige Naumann war am Freitag in Berlin auf einer Mitgliederversammlung des Vereins zum Nachfolger von Barbara Schmalfeldt gewählt worden. Sie stand seit 2022 an der Spitze der Gesellschaft. Die DGGG zählt rund 12.000 Mitglieder und gilt als größte wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaft für Frauenheilkunde in Deutschland.