Erfurt/Oberhof - Der Chef des Thüringer Wintersport-Zentrums (TWZ), Hartmut Schubert, glaubt an das Bestehen des Wintersports in der Region, fordert aber mehr Angebote für den Sommer. Auch angesichts des Schneemangels und der Plusgrade wie derzeit glaube er an eine Zukunft des Wintersports, „weil wir trotzdem gute Bedingungen bieten“, sagte Schubert in einem Interview der „Thüringer Allgemeinen“ (Montag-Ausgabe). „Wir haben kräftig investiert und dem Wintersport am Standort mit einem nachhaltigen, verlässlichen Schnee- sowie Energiemanagement einen Rahmen gegeben.“

Zugleich müsse außerhalb der Wintersaison mehr passieren. „Wir als TWZ stellen mit den Sportstätten die Infrastruktur, die Region ist gefragt: mit Ideen, mit entsprechender Vermarktung. Sportlich geschieht da schon einiges, die Führungen werden ebenfalls gut angenommen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, im Biathlon-Areal Mountainbike anzubieten, beispielsweise in Nähe des Birxsteigs“, sagte Schubert. „Wir müssen generell mehr Angebote außerhalb des Winters machen.“

Das TWZ ist Eigentümer und Betreiber verschiedener Sportanlagen in Oberhof, darunter die Biathlon-Arena, die Rodel-Bahn und die Sprungschanzen. Am vergangenen Wochenende fand in Oberhof ein Rodel-Weltcup statt, auch die Biathleten machen dort regelmäßig Weltcup-Station.