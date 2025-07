Mitten in den Sommerferien kommt es am Flughafen Hannover zu einem Technik-Ausfall. Es gibt Probleme beim Check-in.

Check-in-Systeme am Flughafen Hannover zeitweise ausgefallen

IT-Probleme haben am Flughafen Hannover vorübergehend für einen Ausfall der Check-In-Systeme gesorgt. (Symbolbild)

Hannover - Wegen IT-Problemen ist es am Flughafen Hannover am frühen Morgen zu Verzögerungen beim Check-in gekommen. Die Check-in-Systeme seien in der Nacht ausgefallen, sagte eine Flughafensprecherin auf Anfrage. Es sei kein Druck von Boardkarten möglich gewesen. Deshalb hätten Passagiere von Hand eingecheckt werden müssen. Seit 7.00 Uhr liefen die Systeme wieder, der Betrieb normalisiere sich, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Die Störung sorgte nach Angaben des Flughafens für Verzögerungen. Insgesamt seien rund 4.500 Passagiere betroffen gewesen, die auf Flüge zwischen 3.00 Uhr und 7.00 Uhr gebucht waren, sagte die Sprecherin. Der Check-in habe durch die manuelle Arbeit länger gedauert. Wie viele Abflüge sich dadurch verspäteten, war zunächst nicht bekannt. „Es gab keine Flugausfälle“, sagte die Flughafensprecherin weiter.

In Niedersachsen sind bereits Sommerferien - die übrigen Nordländer Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern starten an diesem Wochenende.