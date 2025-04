Wenige Monate nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober 2023 sorgte eine Attacke auf einen jüdischen Studenten in Berlin für Aufsehen. Die Stimmung an der Hochschule war aufgeheizt.

Im Prozess gegen einen 24-Jährigen nach einem Angriff auf den jüdischen Studenten Lahav Shapira in Berlin-Mitte könnte am zweiten Verhandlungstag ein Urteil gesprochen werden. (Archivbild)

Berlin - Im Prozess zur Attacke auf den jüdischen Studenten Lahav Shapira in Berlin-Mitte sind zahlreiche Nachrichten aus Chats von Studierenden der Freien Universität (FU) verlesen worden. Sie dokumentieren die aufgeheizte Stimmung unter einigen Lehramtsstudentinnen und - studenten an der Hochschule nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. In dem Verfahren spielen die Chatnachrichten vor allem eine Rolle, um die Hintergründe der Tat zu klären.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem antisemitischen Motiv für die Attacke am 2. Februar 2024 aus. Angeklagt ist ein 24 Jahre alter damaliger Kommilitone Shapiras. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Lehramtsstudenten der FU gefährliche Körperverletzung vor. Laut Anklage wurde der jüdische Student mit der Faust niedergeschlagen und getreten. Der 32-Jährige erlitt eine komplexe Mittelgesichtsfraktur und eine Hirnblutung.

Angeklagter: Kein antisemitisches Motiv

Der in Berlin geborene Angeklagte, dessen Eltern aus dem Libanon stammen, hatte vor Gericht die Gewalt gestanden und dafür um Vergebung gebeten. Den Vorwurf eines antisemitischen Motivs für den Angriff wies der 24-Jährige jedoch zurück.

Das Gericht hatte zu Prozessbeginn deutlich gemacht, dass die Motivation ein zentraler Punkt des Verfahrens sei. Nach erster Einschätzung sei eine Bewährungsstrafe bei einem antisemitischen Motiv kaum denkbar, sagte der Vorsitzende Richter Sahin Sezer.

Nach bisherigen Planungen des Amtsgerichts Tiergarten könnte es noch heute zu Plädoyers und Urteil kommen. Zunächst sollten jedoch am frühen Nachmittag noch Zeugen gehört werden.