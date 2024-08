Baden-Baden - Anders als in früheren Jahren zeichnet sich auf Deutschlands Musikmarkt auch 2024 noch kein schlagender Sommerhit ab. „Der Sommer hat lange auf sich warten lassen – und auch der Sommerhit lässt sich Zeit“, teilt GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mit. Noch gebe es keinen eindeutigen Kandidaten.

Letztes Jahr war es ähnlich: „Im vergangenen Jahr hat es ebenfalls länger gedauert, bis der Sommerhit feststand. "Mädchen auf dem Pferd" wurde Ende August 2023 gekürt“, erklärt GfK-Entertainment in Baden-Baden. Im Jahr davor stand „Layla“ von DJ Robin & Schürze als überragender Partysong schon Ende Juli als Sommerhit fest.

Keine Ballermann-Hit-Welle dieses Jahr

Die von manchen erwartete Fortsetzung einer unverblümten Ballermann-Hit-Welle blieb bislang aus. Nur zum Anfang der Saison kamen Songs wie „Oberteil“ von Isi Glück und Marc Eggers, „Oben ohne“ von Julian Sommer oder „Handwerker“ von Mickie Krause und Julian Sommer ein wenig über die Mallorca-Party-Öffentlichkeit hinaus.

Apropos Krause: Dieses Jahr gab es ein Jubiläum. Der erste sogenannte Ballermann-Hit „Zehn nackte Friseusen“ von Mickie Krause konnte sein 25. Jubiläum feiern.

Tradition des offiziellen Sommerhits ist, dass der Song von eher unbekannten Interpreten kommt - oder welchen, die zumindest in Deutschland noch keinen großen Hit hatten.

„Dragostea din tei“ und „Despacito“ waren große Sommerhits

Man denke etwa an „Macarena“ von Los del Rio (1996), „Dragostea din tei“ von O-Zone (2004). Allerdings wurde diese scheinbare Regel auch schon öfter gebrochen, 2021 zum Beispiel mit Ed Sheeran („Bad Habits“) oder 2019 mit Shawn Mendes („Señorita“, zusammen mit Camila Cabello).

Zu den berühmten Sommerhits der deutschen Popgeschichte gehören auch „I Kissed A Girl“ von Katy Perry (2008), „I Follow Rivers (Magician Remix)“ von Lykke Li (2012) sowie „Wake Me Up“ von Avicii (2013) und „Despacito“ von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (2017).

Mögliche Sommerhit-Kandidaten aufgrund ihres Charts-Erfolgs gibt es dieses Jahr ein paar. Zu ihnen gehört laut GfK Entertainment „I Like The Way You Kiss Me“ von Artemas.

Artemas (24) ist ein britischer Musikproduzent, der mit diesem elektronischen Lied und Ohrwurm - nicht zuletzt durch viel Tiktok-Verwendung - einen Welthit landete. Experten erklären, das Stück enthalte ein Post-Punk-Instrumental mit hochgepitchten Stimmen.

Ein weiterer Kandidat ist „Move“ von Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii.

Der Berliner DJ Adam Port hat sich mit seinem Kollektiv Keinemusik international einen Namen gemacht. Er tritt bei Festivals wie dem Coachella, dem Burning Man oder der Fusion auf, wird in Clubs in Berlin oder Ibiza gefeiert. Sein elektronischer Track „Move“ bietet echt sommerlichen Sonnenuntergangssound.

Ebenfalls im engeren Kandidatenkreis für den Sommerhit '24 befindet sich „Pedro“ von Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà.

Der gut tanzbare Track ist eine neue Version des gleichnamigen Italo-Disco-Klassikers von Raffaella Carrà. Das Original der 2021 mit 78 Jahren gestorbenen italienischen Sängerin kam 1980 heraus. „Pedro“ gehört neben „A far l’amore comincia tu“ (auf Deutsch auch bekannt als „Liebelei“) zu Carràs bekanntesten Hits.

Die Version von Jaxomy und Agatino Romero ist eine Hommage an Disco, Diva, Dolce Vita - an den Klischee-Sound von Sommerurlaub in Italien. Motto: Auf ins Land von Pizza, Vespa und Eiscreme.