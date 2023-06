Blick auf das Spielfeld in der EWE Arena.

Oldenburg - Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat den Guard Charles Manning Jr. verpflichtet. Wie die Niedersachsen am Mittwoch bekannt gaben, erhält der US-Amerikaner einen Vertrag bis 2025. „Charles ist ein sehr vielseitiger Spieler, der offensiv und defensiv auf mehreren Positionen agieren kann“, wurde Trainer Pedro Calles in einer Mitteilung zitiert. In der vergangenen Spielzeit hatte Manning Jr. seine Profi-Karriere beim serbischen Team KK Metalac Valjevo gestartet. Dort überzeugte er mit durchschnittlich 12,4 Punkten, 3,8 Assists und 3,8 Rebounds. Im Frühjahr wechselte der 24-Jährige zum serbischen Spitzenteam und ABA-League-Teilnehmer KK FMP Belgrad.