Charisma leidet bei digitalen Treffen: Stimmen von Frauen weniger ausdrucksstark

Magdeburg - Bei dieser Überschrift mag der ein oder andere Mann sich in seinem Vorurteil bestätigt fühlen: „Frauen fehlt Charisma“ hat vor Kurzem die Pressestelle der Universität Magdeburg eine Mitteilung mit Verweis auf eine wissenschaftliche Untersuchung überschrieben.

Um gleich darauf feixenden Männern den Zahn zu ziehen. Denn Frauen haben weder weniger noch mehr Charisma als die Vertreter des anderen Geschlechts. Ihre Stimmen werden allerdings bei digitalen Meetings so übertragen, dass sie im Vergleich zu den Stimmen von Männern als weniger ausdrucksstark, kompetent und charismatisch wahrgenommen werden.

Online-Übertragung: Frauenstimmen wirken weniger ausdrucksstark und charismatisch

Das haben Ingenieure vom Institut für Informations- und Kommunikationstechnik der Uni Magdeburg festgestellt. Sie sprechen von einer „technisch bedingten Diskriminierung“.

„Wir haben untersucht, in welcher Qualität Emotionalität und andere Faktoren in einer Stimme mit technischen Geräten übertragen werden“, sagt Ingo Siegert auf MZ-Anfrage. Der Magdeburger Juniorprofessor hat dazu mit Olvier Niebuhr von der Universität Sønderborg in Dänemark zusammengearbeitet.

Grundlage ihrer Forschung ist ein Umstand, den wohl jeder kennt. Es kommt oft nicht nur darauf an, was man sagt, sondern auch, mit welchem „akustischen Charisma“. Also wie der Klang der Stimme beschaffen ist, wenn es beispielsweise um schwierige Verhandlungen geht. Das gilt für die direkte persönliche Begegnung, aber noch viel mehr für Videokonferenzen, die in Corona-Zeiten für viele zum Alltag in ihrem Berufsleben geworden sind.

Frauenstimmen fehlen emotionale Komponenten bei Online-Meetings

„Grundsätzlich schränken digitale Meetings die Reichweite und den Reichtum der nonverbalen Kommunikationssignale stark ein, sowohl bei Männern als auch bei Frauen“, erläutert Ingenieurwissenschaftler Siegert in einer Pressemitteilung der Uni. Grund dafür sei „die starke Kompression der zu übertragenden Sprachsignale, um einen zuverlässigen Service mit stabilen Videokonferenzverbindungen zu bieten“.

In einer ersten Studie ließen die Forscher Frauen und Männer verschiedene Audiobeispiele bewerten, die mit Sprecherinnen und Sprechern aufgenommen worden waren. Dabei hätten Frauenstimmen in Videokonferenzen signifikant schlechter abgeschnitten, erläutert Siegert. Aber warum ist das so? Um das herauszufinden, haben die Wissenschaftler in einer zweiten Runde akustische Eigenschaften wie Stimmhöhe, Stimmumfang oder Klangtiefe analysiert.

Dabei kamen sie zu folgendem Ergebnis: Den Frauenstimmen, die mit Tools wie Zoom, Skype oder Teams übertragen wurden, hätten im Vergleich zu Stimmen von Männern wesentliche emotionale Komponenten gefehlt. Also jene Eigenschaften in der Stimme, die für den charismatischen Ausdruck relevant seien. Männer- und Frauenstimmen würden bei Videokonferenzen nicht gleich behandelt.

Größere Berücksichtigung von Ausdrucksstärke und Emotionalität bei Online-Meeting-Tools in Zukunft nötig

Dass die Technik die Männerstimme effektiver überträgt, ist kein Naturgesetz. „Bisher wird in der Audioverarbeitung mit vorher festgelegen Frequenzbereichen gearbeitet, die den stimmlichen Unterschieden der Geschlechter - vor allem der höheren Stimme von Frauen - nicht immer Rechnung tragen“, erläutert Siegert.

Es könnte also auch anders gehen. Künftig sollte nach Ansicht des Magdeburger Juniorprofessors bei der Entwicklung der Codes für digitale Meeting-Tools nicht nur auf die reine Sprachqualität, auf Verständlichkeit und Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen geachtet werden.

Vielmehr müsse verstärkt auch die Übertragung von Merkmalen wie Ausdrucksstärke oder Emotionalität berücksichtig werden. „Wir können die Codes modellieren“, so Siegert im Gespräch mit der MZ. Mit der Studie habe man einen Grundstein gelegt. Sie zeige auf, „welche Charisma-Marker durch die Kompression beeinflusst würden“.

Gute Qualität bei Online-Meetings: Wie wird etwas gesagt?

Gute Kompressionsmethoden sollten seiner Meinung nach künftig nicht nur stabile Verbindungen sicherstellen, sondern sowohl eine „gute visuelle als auch akustische Qualität gewährleisten, die auch widerspiegelt, wie etwas gesagt wird“.

Die Wirkung der Stimme sei schließlich immens wichtig, wenn es darum geht, überzeugend zu sein und Präsenz zu zeigen. Zumal Videokonferenzen „oft unter suboptimalen Licht-, Haltungs- und Blickverhältnissen“ stattfänden. Da sollte wenigsten die Tonlage stimmen. (mz)