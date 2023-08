Monte Carlo - Die Gruppengegner von RB Leipzig in der diesjährigen Champions League werden am heutigen Donnerstag ausgelost. Die Prozedur beginnt um 18.00 Uhr im Grimaldi Forum in Monte Carlo. Der Pokalsieger befindet sich in Topf zwei, kann somit nicht auf Gegner wie Real Madrid, Manchester United oder den FC Arsenal treffen. Mögliche schwere Gegner wären Titelverteidiger Manchester City, AC Mailand und RC Lens, Ex-Club des neuen Stürmers Lois Openda.