Magdeburg - Die sachsen-anhaltische CDU will auf einem Landesparteitag am Samstag in Magdeburg einen neuen Landesvorstand wählen. Landeschef Sven Schulze bewirbt sich erneut für den Vorsitz. Der 44-Jährige hat das Amt seit 2021 inne, zuvor war er Generalsekretär. In der Landesregierung ist Schulze Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten. Vor zwei Jahren war er auf einem Parteitag mit 76,88 Prozent Zustimmung zum Landesvorsitzenden gewählt worden.

Bei der Neuwahl des Landvorstands soll laut Schulze auch Generalsekretär Mario Karschunke wieder kandidieren. Neue Vize-Landesvorsitzende könnte Justizministerin Franziska Weidinger werden. Insgesamt sind vier Stellvertreter-Posten zu besetzen.

Außerdem wollen die Delegierten ein neues Grundsatzprogramm beschließen, dass die Mitglieder erarbeitet haben. Auf dem Parteitag wird zudem der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz erwartet.