Erfurt - Die CDU will in Thüringen mehr Leistungen für Ehrenamtliche und Vereine gesetzlich festschreiben. Dafür will sie ein „Ehrenamtsgesetz“ auf den Weg bringen, wie die CDU-Fraktion am Donnerstag in Erfurt ankündigte. Demnach wollen die Christdemokraten etwa die Übernahme der Gema-Gebühren für Vereine gesetzlich verankern, eine Jugendpauschale für Feuerwehren erhöhen und mehr Geld aus Lotto-Mitteln an den Landessportbund und die Liga der Freien Wohlfahrtspflege ausreichen. Die CDU ist in der Opposition - ob ihr Vorhaben eine Mehrheit im Landtag erhält, ist ungewiss. In der Vergangenheit wurden CDU-Initiativen aber auch schon mit Hilfe von AfD- und FDP-Stimmen verabschiedet.