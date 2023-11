CDU will an Kurs gegenüber AfD festhalten

Magdeburg - Nach der Einstufung der AfD in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch will die CDU-Landtagsfraktion an ihrem bisherigen Kurs gegenüber den Rechtspopulisten festhalten. „Es bleibt beim Abgrenzen, aber nicht Ausgrenzen“, sagte CDU-Fraktionschef Guido Heuer am Mittwoch in Magdeburg. „Wir werden nicht mit der AfD thematisch zusammenarbeiten“, stellte er klar.

In Sachsen-Anhalt hat der Verfassungsschutz den Landesverband der Alternative für Deutschland (AfD) am Dienstag als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Die Behörde hat den Angaben zufolge dafür zahlreiche muslimfeindliche, rassistische und auch antisemitische Aussagen von Funktions- und Mandatsträgern ausgewertet.

AfD-Co-Fraktionschef Oliver Kirchner sagte am Mittwoch, diese „Behauptungen“ seien nicht belegt worden. Kirchner kann sich eine Zusammenarbeit mit der CDU grundsätzlich vorstellen. „Ich spreche immer mit jedem“, so der Co-Fraktionschef auf Nachfrage. Wie die CDU das handhabe, müsse sie für sich entscheiden.

AfD-Landesschef Martin Reichardt hatte am Dienstag eine Prüfung der Einstufung angekündigt. „Wir werden gegen diese Einstufung die notwendigen juristischen Schritte einleiten. Der Landesvorstand wird dazu in der kommenden Woche beraten“, so Reichardt.