Erfurt - Die CDU-Landtagsfraktion plädiert für Körperkameras als Teil der Ausrüstung für das Personal von kommunalen Ordnungsbehörden. Neben den von der Polizei bekannten Bodycams an der Kleidung sollten auch schuss- und stichfeste Westen und Pfefferspray oder Schlagstöcke zur Ausrüstung kommunaler Vollzugskräfte gehören, teilte der CDU-Abgeordnete Raymond Walk am Samstag mit. Er berief sich auf Empfehlungen der CDU-Fraktionen in den Landtagen der Bundesländer, die sich bei einem Treffen in Erfurt mit der Situation der kommunalen Ordnungsbehörden beschäftigt hatten.

„Die Ordnungskräfte im Außendienst setzen sich wie auch die Polizei für Sicherheit und Ordnung ein“, so Walk in einer Mitteilung. Nicht selten würden sie dabei auch angegriffen. Deshalb benötigten sie als Teil der „deutschen Sicherheitsarchitektur“ auch die modernste Ausrüstung. Zudem seien auch einheitliche Standards bei der Aus- und Weiterbildung kommunaler Vollzugskräfte wichtig.