Berlin - Kommende Woche wollen der Wahlsieger CDU und die SPD in Berlin entscheiden, mit welcher Partei sie Koalitionsverhandlungen anstreben. Das kündigten CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Freitag nach der dritten Sondierungsrunde beider Parteien an.

„Wir konnten alle Themen, die wir uns vorgenommen haben für die Sondierungsgespräche auch abschließen. Wir gehen jetzt mit dem Ergebnis dieser Gespräche auch in die dritte Sondierungsrunde mit unseren bisherigen Koalitionspartnern“, sagte Giffey, die auch SPD-Vorsitzende ist.

Bei dem vierstündigen Treffen ging es diesmal um die Themen Gesundheit, Wissenschaft, Forschung sowie Finanzen. Giffey zufolge wurden auch Klimaschutz sowie sozialer Wohnungsbau besprochen.

Große Übereinstimmungen gab es nach Angaben von CDU-Chef Wegner beim Thema Enteignungen. „Wir sind uns im Umgang mit diesem Volksentscheid weitestgehend einig“, sagte er. „Wie wir das konkret dann umsetzen, das werden mögliche Koalitionsverhandlungen dann ergeben.“ Die CDU und Giffey lehnen eine Enteignung von Wohnungskonzernen ab, Linke und Teile der Grünen sind dafür.

Wegner strebt nach der Wiederholungswahl am 12. Februar eine Zweierkoalition mit der SPD oder den Grünen an und will Regierungschef werden. Allerdings hat auch die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken eine Mehrheit im neuen Abgeordnetenhaus und könnte eine Regierung bilden. Entschieden ist bisher nichts.

„Ich glaube, das entscheidende ist tatsächlich ein Verantwortungsbewusstsein, das man sagt, diese Stadt braucht jetzt auch Entscheidungen. Wir müssen jetzt wieder ins Handeln kommen“, betonte Wegner.

Seit Beginn der Sondierungsgespräche am 17. Februar sprachen Vertreter der CDU bisher dreimal mit der SPD und zweimal mit den Grünen. Die SPD will am kommenden Montag ein weiteres Sondierungsgespräch mit den Grünen und der Linken führen. Es ist das dritte in diesem Format. Parallel gibt der Landeswahlausschuss an dem Tag das endgültige Wahlergebnis bekannt. Die CDU setzt sich am Dienstag zum dritten Mal mit den Grünen zusammen.

An den Tagen danach dürften Entscheidungen fallen. Laut Wegner und Giffey beraten die Gremien ihrer Parteien zunächst die Ergebnisse der Sondierungen und entscheiden dann darüber, mit wem sie in Koalitionsverhandlungen eintreten wollen. Dabei besprechen sie auch, wie sich die Parteien für etwaige Verhandlungen inhaltlich und personell aufstellen wollen. Ähnliche Beratungen dürfte es auch bei Grünen und Linken geben.

Die CDU hatte die Wiederholungswahl am 12. Februar nach dem vorläufigen Ergebnis mit 28,2 Prozent klar gewonnen. SPD und Grüne bekamen beide 18,4 Prozent. Die Sozialdemokraten haben mit 105 Stimmen nur einen hauchdünnen Vorsprung vor den Grünen. Die Linke kam bei der Wahl auf 12,2 Prozent, die AfD auf 9,1. Die FDP flog mit 4,6 Prozent aus dem Parlament, das nun fünf Fraktionen hat.