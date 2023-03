Berlin - CDU und SPD in Berlin planen ein „Schnelles-Bauen- Gesetz“, um die Entstehung neuer Wohnungen zu beschleunigen. Das teilten der CDU-Chef und voraussichtliche neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner und die SPD-Vorsitzende Franziska Giffey am Freitag am Rande der Koalitionsverhandlungen mit. Geplant ist demnach, zahlreiche Vorschriften etwa in der Landesbauordnung zu vereinfachen und schnellere Genehmigungsverfahren zu ermöglichen.

„Hier wird richtig Tempo aufgenommen, damit wir die hohe Zahl von bis zu 20.000 Wohnungen auch wirklich erreichen können“, sagte Wegner. Das Ziel von durchschnittlich 20.000 neugebauten Wohnungen pro Jahr hatte schon die bislang regierende rot-grün-rote Koalition ausgegeben, es aber bislang verfehlt.