Berlin - Die Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin sind rund drei Wochen nach ihrem Beginn auf der Zielgeraden. „Wir beenden heute die Beratungen der Arbeitsgruppen, damit sind wir voll im Plan“, sagte der CDU-Landesvorsitzende und voraussichtliche neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner am Freitag vor Journalisten. „Wir werden Ihnen am 3. April einen fertigen Koalitionsvertrag vorstellen.“ Am Wochenende seien noch redaktionelle Arbeiten an dem Regierungsprogramm geplant. Auch die Verteilung der Ressorts und „der ein oder andere Punkt“ im Hinblick auf Finanzierungsfragen würden am Wochenende geklärt.

Bei ihrem neunten und offiziell letzten anberaumten Treffen wollten die Spitzenpolitiker der Hauptverhandlungsgruppe am Freitag darüber beraten, wie die Vorhaben im neuen Regierungsprogramm bezahlt werden sollen. Zunächst hatte es geheißen, dass am Freitag auch Zuschnitt und Verteilung der Ressorts festgelegt würden. Geplant ist, dass CDU und SPD je fünf Senatsverwaltungen übernehmen. CDU-Chef Wegner soll nach dem Sieg seiner Partei bei der Wiederholungswahl am 12. Februar Regierender Bürgermeister werden.