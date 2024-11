Die Bundestagswahl soll vorgezogen werden. Dafür müssen die Parteien ihre Landeslisten aufstellen. Am Samstag erfolgt das bei der CDU in Sachsen-Anhalt. Wer soll ganz oben stehen?

Magdeburg - Die CDU will am Samstag ihre Landesliste zur Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt aufstellen. Spitzenkandidat soll Unionsfraktionsvize Sepp Müller werden. 2021 hatte Müller das Direktmandat im Wahlkreis Dessau-Wittenberg geholt. Der gelernte Bankkaufmann aus Gräfenhainichen war dort auch bei der Wahl 2017 erfolgreich gewesen. Zudem bewerben sich die CDU-Bundestagsabgeordneten Dieter Stier (Burgenlandkreis - Saalekreis) und Tino Sorge (Magdeburg) erneut.