CDU-Spitzenkandidat Althusmann: Bereit Führung zu übernehmen

Lingen - Der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Niedersachsen, Bernd Althusmann, hat zu einem entschlossenen Wahlkampf aufgerufen. „Wir sind bereit die Führung zu übernehmen“, sagte Althusmann am Freitagabend beim Landesparteitag in Lingen im Emsland. Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. In der noch laufenden Legislaturperiode sind die Christdemokraten Junior-Partner der SPD unter Ministerpräsident Stephan Weil.

Mit Blick auf die beiden jüngsten Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, die die CDU beide gewinnen konnte, sagte Althusmann: „Rot-Grün ist out. Diese Koalitionen haben keine Zukunft mehr.“ Wähler in den beiden Bundesländern hätten sich klar gegen Rot-Grün ausgesprochen.

Angesichts der enorm gestiegenen Preise forderte Althusmann erneut weitere Entlastungen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Einem Viertel der Deutschen drohe ein Abstieg in die Energiearmut. Die Bundesregierung kritisierte er deutlich - man werfe beim Tankrabatt Milliarden aus dem Fenster, ohne zu wissen, wie etwas wirke.

CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz sagte in einer Videobotschaft, wirtschaftlich gehe es nicht mehr um ein paar Stellschrauben, es gehe ums Grundsätzliche. Die Gefahr einer Inflation sei real.

Auf Landesebene stellte Althusmann erneut Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt. Die Unterrichtsversorgung müsse im Bundesland besser werden. Diese sank in diesem Schuljahr auf den niedrigsten Wert seit 19 Jahren.

Am Samstag will die Partei das Programm zur Landtagswahl beschließen. In einer jüngsten Umfrage konnte die CDU den Rückstand auf die SPD verringern und liegt mit 27 Prozent nur noch drei Prozentpunkte hinter den Sozialdemokraten.