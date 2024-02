Dresden - CDU-Politiker Stephan Hösl aus dem Vogtland will seine Partei und die Landtagsfraktion der Union verlassen. Darüber habe Hösl die Fraktion am Donnerstag informiert, teilte die CDU mit. Fraktionschef Christian Hartmann bedauerte die Entscheidung. Mit Hösl verliere man einen gestandenen Abgeordneten. Zuvor hatten bereits die Chemnitzer „Freie Presse“ und die „Sächsische Zeitung“ berichtet. Demnach will Hösl bei den Freien Wählern weitermachen. Hösl, Jahrgang 1966, stammt aus Reichenbach und ist von Beruf Kommunikationstechniker. Er trat 2008 in die CDU ein und war seit 2014 Mitglied des Landtages.