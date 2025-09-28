Nach 24 Jahren tritt Teltows Bürgermeister ab. Ab 2026 übernimmt nun ein CDU-Mann. Die Abstimmung verließ äußerst knapp.

Mit über 28.000 Einwohnern ist die am Teltowkanal gelegene Stadt die einwohnerstärkste Kommune im Landkreis Potsdam‐Mittelmark. (Archivbild)

Teltow - Der CDU-Kandidat Andre Freymuth hat die Bürgermeisterwahl in Teltow gewonnen. Er erhielt knapp 53 Prozent der Stimmen der Wahlberechtigten in der Stadt mit rund 28.000 Einwohnern im Kreis Potsdam-Mittelmark. Seine Kontrahentin von der SPD, Claudia Eller-Funke, kam auf rund 47 Prozent. In Teltow waren nur zwei Kandidaten angetreten.

Bürgermeister Thomas Schmidt von der SPD trat nicht mehr an. Nach 24 Jahren übergibt er dann im Januar 2026 die Amtsgeschäfte an den Berufssoldaten Freymuth. Die Stadt Teltow zwischen Potsdam und Berlin gilt als bevölkerungsreichste Kommune im Landkreis Potsdam‐Mittelmark.