Berlin - Auf die CDU-Parteizentrale in Berlin ist eine Farbattacke verübt worden. Nach Angaben der Polizei soll einem Sicherheitsmitarbeiter in der Nacht gegen 3.30 Uhr eine komplett vermummte Person aufgefallen sein. Diese habe einen roten Schriftzug an das Gebäude in Berlin-Tiergarten geschmiert, der im Kontext zum Nahostkonflikt stehen soll. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Der Täter konnte unerkannt entkommen, wie es hieß.