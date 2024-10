Berlin - Unbekannte haben ein CDU-Parteibüro in Pankow mit einem Slogan zum Nahost-Konflikt beschmiert. Ein Parteimitglied entdeckte am Mittag den Schriftzug „Free Gaza“ in brauner Farbe an der Außenjalousie in der Berliner Straße, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zudem sei die gläserne Eingangstür des Büros mit roter Farbe beschmiert worden. Der Staatsschutz der Polizei übernahm die Ermittlungen.