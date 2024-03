Die Thüringer CDU will zurück in die Regierung. Mit ihrer Kampagne zur Landtagswahl im September wird sie Rot-Rot-Grün attackieren.

Erfurt - Die Thüringer CDU will im Wahlkampf die rot-rot-grüne Minderheitskoalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow frontal angreifen. „10 Jahre Rot-Rot-Grün bedeutet: Thüringen wird links liegen gelassen. #goodbyeramelow“, hat die Oppositionspartei ihre Wahlkampagne für die Landtagswahl am 1. September überschrieben, die CDU-Generalsekretär Christian Herrgott am Montag vorstellte.

Es solle auf die Missstände in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Sicherheit, Gesundheit und ländlicher Raum aufmerksam gemacht werden, zehn Jahre Rot-Rot-Grün seien genug. Thüringen sei in einigen Bereichen im Vergleich zu anderen Bundesländern zurückgefallen. Ramelows Regierung sei „müde, abgekämpft und am eigenen Anspruch, vieles besser zu machen, gescheitert“, so Herrgott. Die CDU hatte nach der Wiedervereinigung bis 2014 die Ministerpräsidenten gestellt.