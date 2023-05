Dresden - Die sächsische Union liegt laut einer Befragung in der Gunst der Wähler weiter vorn. Bei der monatlichen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey und von „Sächsische.de“ landete die CDU bei der Sonntagsfrage („Wen würden sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl in Sachsen wäre?“) bei 34 Prozent und konnte damit den Wert vom 2. April bestätigen. Die AfD landete bei 26 Prozent (-1), die Grünen bei 9 Prozent (+1), die SPD bei 8 Prozent (-1) und die Linken bei 10 Prozent (+1). Die FDP (4 Prozent) würde erneut den Sprung in das Parlament verpassen.

Zugleich konnten die Meinungsforscher eine wachsende Zustimmung zur Arbeit des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) feststellen. Exakt die Hälfte der Befragten ist mit dem Regierungschef zufrieden, 34 Prozent zeigten sich unzufrieden, der Rest (16 Prozent) unentschieden. Laut „Sächsische.de“ ist das der beste Wert für Kretschmer seit Herbst 2020. Für die „Kretschmer-Kurve“ wurden im Zeitraum vom 10. März bis 30. April 2514 Angaben ausgewertet. Bei der Sonntagsfrage waren es vom 16. Februar bis 1. Mai 2402.