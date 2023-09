Berlin - Die CDU steht der Vergesellschaftung von großen Wohnungsunternehmen weiter ablehnend gegenüber. Bei der Debatte über Wohnungsnot im Abgeordnetenhaus in Berlin warnte CDU-Wirtschaftsexperte Christian Gräff am Donnerstag davor und griff vor allem die Linke scharf an. „Wohnungsbau ist Ihnen egal“, kritisierte er und sagte, mit der CDU werde es keine solche Enteignungen geben. Auf diesem Weg würden keine neuen Wohnungen geschaffen. Schwarz-Rot sei die einzige Koalition, die den nötigen Wohnungsbau stemmen könne.

Die Diskussion über das Thema hat neuen Auftrieb bekommen, nachdem die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ am Mittwoch mitgeteilt hat, Anfang kommender Woche weitere Schritte für ihr Anliegen bekanntzugeben. Es wird erwartet, dass sie einen zweiten Volksentscheid plant, bei dem diesmal über ein Gesetz zur Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen abgestimmt werden soll.

Gräff sagte, ausreichend Wohnungen zu schaffen, sei in Berlin die größte Herausforderung seit der Wiedervereinigung. Er versicherte, der Senat werde das Thema Wohnungsnot angehen. Schwarz-Rot werde dafür neue Stadtquartiere schaffen, die Bauordnung ändern und den Ausbau von Dachgeschossen erleichtern. Für die Bebauung des Tempelhofer Feldes werde es einen Ideenwettbewerb geben und eine Bürgerbefragung.