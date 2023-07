Magdeburg - CDU-Landeschef Sven Schulze schließt eine Zusammenarbeit seiner Partei mit den Linken aktuell aus. „Ich kann mir in Sachsen-Anhalt keine Kooperation mit der Linken vorstellen“, sagte Schulze der „Magdeburger Volksstimme“ (Freitag). „Die Linkspartei ist eine Partei von gestern, sie hat auch massiv an Zuspruch verloren. Diese Partei steht nicht zu diesem Staat, sie kann keinen Stolz auf Sachsen-Anhalt oder Deutschland entwickeln.“ Allerdings betonte der CDU-Landesvorsitzende, er könne nur den Status quo beurteilen und nicht sagen, was in Zukunft passiere.

Auch eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten werde es nicht geben, stellte Schulze klar. „Ich hätte kein Vertrauen.“ Mit der AfD könne man das Land nicht regieren, sagte er mit Blick auf „Programm und Auftritt dieser Partei“. Weder die AfD noch die Linke seien eine Option für die CDU. „Aktuell gilt das auch für die Grünen in Sachsen-Anhalt.“

In Sachsen-Anhalt regiert seit 2021 ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP. Das tue dem Land gut, betonte Schulze.