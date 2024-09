Potsdam - Brandenburgs CDU-Landesvorsitzender Jan Redmann hält Parteichef Friedrich Merz für den richtigen Kanzlerkandidaten der Union. „Mit Friedrich Merz an der Spitze haben wir einen Kanzlerkandidaten, der gezeigt hat, wie Führung und Aufbruch zu Zuversicht und Tatkraft gehen“, sagte Redmann auf Anfrage. „Er hat die CDU wieder auf Kurs gebracht, jetzt folgt der Schritt zur Verantwortung für Deutschland.“

Die Union wird mit dem CDU-Vorsitzenden Merz als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl 2025 gehen - damit verzichtet CSU-Chef Markus Söder. Das verkündeten Merz und Söder nach einem gemeinsamen Gespräch in Berlin. Die Führungsgremien von CDU und CSU sollen am kommenden Montag endgültig darüber entscheiden.

Redmann lobt Geschlossenheit

„Die Menschen sehnen sich nach einem Gegenmodell zur Ampel ohne ständigen Streit. Die Union hat bewiesen, dass sie dazu in der Lage ist“, sagte Brandenburgs CDU-Landeschef Redmann. „Diese Geschlossenheit wird uns bei der Bundestagswahl den Erfolg sichern. So wie wir jetzt gemeinsam die K-Frage gelöst haben, werden wir die Herausforderungen, vor denen unser Land steht, gemeinsam angehen.“

In Brandenburg wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt, Redmann ist Spitzenkandidat der Christdemokraten. Merz war bereits mehrfach im Wahlkampf zu Gast und warb für Redmann. Die CDU stand in den jüngsten Umfragen in Brandenburg bei 15-16 Prozent hinter AfD und SPD.