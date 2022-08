CDU-Landeschef kritisiert Entlastungspläne von Lindner

Hannover - Die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgelegten Entlastungspläne greifen nach Einschätzung von Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann zu spät und zu kurz. Die Bürger sollen vom kommenden Jahr an davon profitieren, damit werde die „Bekämpfung der Inflationsfolgen einfach verschoben und die Bürger werden weiter im Regen stehengelassen“, sagte Althusmann in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung. Die Energiesteuern blieben drastisch zu hoch, eine Erhöhung der Pendlerpauschale werde ebenfalls nicht vorgenommen.

„Millionen Menschen in unserem Land, vor allem jene, die jeden Tag auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, wissen damit immer noch nicht, wie sie mit den hohen Kosten - vor allem bei der Energie - umgehen sollen.“ Althusmann bezeichnete die Pläne als „Luftnummer.“

Finanzminister Lindner will mit steuerlichen Plänen für einen Ausgleich der Inflation die breite Mitte der Gesellschaft entlasten. Das sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in Berlin. Es würden 48 Millionen Menschen profitieren. Durchschnittlich läge die Entlastung bei 192 Euro. Lindner sprach von einer Steuersenkung in Höhe von mehr als zehn Milliarden Euro im kommenden Jahr. Kritik an den Plänen gab es ebenfalls von den beiden Koalitionspartnern SPD und Grüne - etwa weil hohe Einkommen besonders stark entlastet würden und die Pläne somit sozial nicht ausgewogen seien.