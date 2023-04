Erfurt - Die oppositionelle CDU hat die rot-rot-grüne Regierung aufgefordert, für die Unterbringung von mindestens 4000 Geflüchteten zu sorgen. Die Kapazitäten des Landes müssten endlich deutlich aufgestockt werden, um die Kommunen zu entlasten, heißt es in einem Forderungskatalog, den CDU-Generalsekretär Christian Herrgott am Dienstag in Erfurt vorlegte.

Er bekräftigte die Kritik am Agieren der Regierung nach einem aus Sicht der CDU, aber auch der kommunalen Spitzenverbände ergebnislosen Flüchtlingsgipfel in der vergangenen Woche in Erfurt. Er habe den Eindruck, Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) versuche, „die Probleme weg zu verwalten“, sagte Herrgott.

Die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für Geflüchtete in Suhl mit nach Regierungsangaben maximal 1200 bis 1400 Plätzen war seit 2022 immer wieder an Kapazitätsgrenzen gestoßen. Die Belegung von Außenstellen, die aufgrund ihrer räumlichen Bedingungen nur vorübergehend Unterkunft bieten könnten, schaffe nicht die nötige Entlastung, erklärte Herrgott. Die CDU verlangte zudem, dass das Land zeitlich begrenzt von den starren Verteilungsquoten auf die Kommunen abweiche. Geflüchtete ohne Bleibeperspektive sollten zudem nicht mehr auf die Kommunen verteilt werden.