Bundeskanzler Merz kommt zum CDU-Parteitag nach Magdeburg. Wirtschaftsminister Schulze will an der Spitze des Landesverbands bleiben.

Magdeburg - Nach seiner Nominierung als CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt strebt Sven Schulze eine weitere Amtszeit als Landesvorsitzender seiner Partei an. Auf einem Landesparteitag in Magdeburg ist am Samstag die Neuwahl des Landesvorstands geplant. 2023 hatte Schulze, der auch Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt ist, bei seiner Wahl 74,2 Prozent der Stimmen erhalten. Zwei Jahre zuvor waren es 76,9 Prozent Zustimmung gewesen.

Zum Parteitag wird unter anderem auch Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet.