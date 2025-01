Bremen - Die Bremer CDU startet in die heiße Phase des Wahlkampfs. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wird am Montagabend zum traditionellen Neujahrsempfang der Partei in Bremen erwartet, wie eine CDU-Sprecherin ankündigte. Im Mittelpunkt steht die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar.

CDU-Landeschef Heiko Strohmann und der Bremer CDU-Spitzenkandidat Thomas Röwekamp stimmen ebenfalls auf die nächsten Wochen ein. Die CDU ist die stärkste Oppositionspartei im Land Bremen.