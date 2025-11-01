Die AfD will in Sachsen-Anhalt in die Staatskanzlei - die CDU stemmt sich dagegen. Nun haben die Christdemokraten ihren Spitzenkandidaten Sven Schulze nominiert.

Will Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden und die AfD hinter sich lassen: CDU-Landeschef Sven Schulze.

Oschersleben - Die sachsen-anhaltische CDU zieht mit ihrem Landeschef und Wirtschaftsminister Sven Schulze als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im nächsten Jahr. Schulze erhielt auf der Landesvertreterversammlung in Oschersleben (Landkreis Börde) rund 91 Prozent Zustimmung für Platz eins der Landesliste. Von 99 Delegierten stimmten 90 mit Ja.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte sich entschieden, nicht erneut als CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl am 6. September 2026 anzutreten. Schulze führt den CDU-Landesverband Sachsen-Anhalt seit 2021 und ist seitdem Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten.

Nur drei Frauen auf den ersten 20 Listenplätzen?

In jüngsten Umfragen lag die AfD vor der CDU. „Wir werden diese Wahl gewinnen“, sagte Schulze. „Das ist meine Heimat, das ist mein Sachsen-Anhalt. Das wird nicht ein Experimentierfeld für irgendjemanden“, sagte Schulze. Mit Verweis auf das Agieren der Rechtspopulisten im Landtag betonte Schulze, die AfD habe in puncto Inhalte „nichts auf der Kirsche“. „Die können es nicht“, sagte er.

Die CDU will im Tagesverlauf etwa 50 Listenplätze besetzen. Im Vorfeld der Landesvertreterversammlung hatte es Kritik am Aufstellungsverfahren für die Liste gegeben. Von den ersten 20 Plätzen sollen nach dem Vorschlag des Landesvorstands lediglich drei an Frauen gehen.

AfD will in Sachsen-Anhalt allein regieren

Aktuell regiert in Sachsen-Anhalt ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP. Die Christdemokraten stellen mit 40 Abgeordneten die größte Fraktion im Landtag. CDU-Landeschef Schulze hat das Ziel ausgegeben, alle 41 Wahlkreise zu gewinnen.

Die AfD hatte ihren Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund bereits im Mai gekürt. Der 35-Jährige will bei der Landtagswahl eine absolute Mehrheit erreichen, um in Sachsen-Anhalt allein regieren zu können. „Das ist nicht nur möglich, das ist realistisch“, sagte Siegmund damals bei seiner Nominierung. Die AfD wird in Sachsen-Anhalt vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.