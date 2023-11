Potsdam - Die Forderungen von Rot-Grün in Brandenburg nach einer Reform der Schuldenbremse stoßen beim Koalitionspartner CDU auf Ablehnung. „Wer die Zukunft unseres Landes auf einen Schuldenberg baut, kann vielleicht anfangs noch die schöne Aussicht genießen, früher oder später kommt aber der Erdrutsch, der das ganze Haus zum Einsturz bringt“, sagte CDU-Fraktionschef Jan Redmann am Mittwoch. „Jetzt Finger weg von der Schuldenbremse und volle Konzentration auf eine neue Schwerpunktsetzung in der Haushaltspolitik mit Vorfahrt für Zukunftsinvestitionen in die ostdeutschen Industriestandorte.“ Es gehe stattdessen um eine solide Haushaltspolitikm sagte er.

Die beiden Koalitionspartner SPD und Grüne halten die gesetzliche Schuldenbremse vor allem nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr für geeignet. „Man muss sogar die Existenz der Schuldenbremse in ihrer Regelung, wie sie derzeitig besteht, hinterfragen und womöglich auch aussetzen oder abschaffen“, sagte SPD-Fraktionschef Daniel Keller am Dienstag.

Die Grünen im Landtag schlagen eine neue Regel vor, um mehr Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur zu ermöglichen. „Es muss doch darum gehen, dass wir Investitionen tätigen können, die sich auch rechnen“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke. „Das geht mit der Schuldenbremse bisher nicht.“ Notlagen zu erklären, könne keine Dauerlösung sein.

Die Ampel-Koalition im Bund hatte nicht genutzte Corona-Kredite in Höhe von 60 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds verschoben, um die Schuldenbremse formal einzuhalten und Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte dies für nichtig. Im Grundgesetz wie in der Verfassung Brandenburgs sind Schuldenbremsen verankert, die der Kreditaufnahme enge Grenzen setzen - es sind aber Ausnahmen möglich. Die Landesverfassung erlaubt dies bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen.

Der Landtag hatte im vergangenen Jahr nach der Corona-Krise erneut eine Notlage erklärt, damit über das Brandenburg-Paket zur Abfederung der Folgen des Ukraine-Kriegs bis zu zwei Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden können. Das Geld fließt zum Beispiel an Kommunen, Krankenhäuser und entlastet Kita-Eltern. Die AfD-Fraktion hatte dagegen vor dem Verfassungsgericht geklagt, einen Eilantrag wies das Gericht im August ab.