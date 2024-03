CDU-Fraktion: Jüngste Angriffe in Erfurt thematisieren

Das Gebäude des Thüringer Landtags in Erfurt.

Erfurt - Die CDU-Fraktion will mehrere Gewalttaten mit teils Schwerverletzten in Erfurt zum Thema im Landtag machen. „Die aktuellen Vorfälle sind in ihrer Häufung erschreckend und deuten auf eine zunehmende Gewaltbereitschaft hin“, sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Raymond Walk, laut Mitteilung von Sonntag.

Die Landesregierung solle daher bei der nächsten Sitzung des Innenausschusses über den Stand der Ermittlungen informieren. Die Landesregierung solle auch darlegen, was geplant sei, um Prävention und Aufklärung zu verbessern. „Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Bürger den Eindruck bekommen, unsere Innenstädte könnten für sie zur Gefahrenzone werden“, sagte Walk.

Jüngst erlitten innerhalb weniger Tage zwei Männer Stichverletzungen in Erfurts Innenstadt, sie wurden schwer verletzt. Ende Februar erlitt laut Polizei ein 36-Jähriger bei einem Streit mit einem anderen Mann Stichverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Fünf Tage später fand eine Passantin einen von Messerstichen lebensgefährlich verletzten 28-Jährigen in der Innenstadt. Er wurde im Krankenhaus notoperiert.

Walk verwies zudem auf einen Raubüberfall, bei dem laut Polizei am vergangenen Donnerstag zwei Männer einen 17-Jährigen in der Altstadt zu Boden gerissen, geschlagen und getreten haben sollen.