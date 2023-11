CDU-Fraktion für Ausbau von Berufsorientierung an Schulen

Hannover - Die Berufsorientierung an niedersächsischen Schulen sollte nach Ansicht der CDU-Landtagsfraktion eine stärkere Rolle einnehmen. Das geht aus einem Antrag der Fraktion hervor, der in der kommenden Woche im Landtag eingebracht werden soll.

Darin fordert die CDU etwa über eine Dauer von zwei Monaten einen wöchentlichen Berufsorientierungstag im ersten Halbjahr der neunten Jahrgangsstufe. Schüler sollen dann Berufsschulen besuchen. Darauf aufbauend sollen Schüler dann ein Pflichtpraktikum in Ausbildungsbetrieben absolvieren.

Zudem fordert die Oppositionsfraktion, den Themen aus den Fächern Werken, Technik, Informatik und Wirtschaft beim Ganztagsangebot an den allgemeinbildenden Schulen mehr Raum zu geben und dazu praxisnahe Anwendungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover sagte, Berufsorientierung an Schulen sei außerordentlich wichtig. In der Corona-Pandemie sei dort viel verloren gegangen. Man arbeite stetig daran, wie man die Berufsorientierung erweitern könne.