Hannover - Die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten könnte nach Ansicht der niedersächsischen CDU-Landtagsfraktion durch eine Ausweitung der Videoüberwachung erhöht werden. „Eine effektive Videoüberwachung dient nicht nur der Prävention von Anschlägen, sondern auch der schnelleren Identifizierung von Tätern bei Straftaten“, sagte CDU-Innenpolitiker André Bock in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Zudem forderte die Fraktion eine Rechtsgrundlage für den Einsatz von Drohnen bei Weihnachtsmärkten.

Ein 20-jähriger Iraker war am 21. November in Helmstedt festgenommen worden. Laut Landeskriminalamt Niedersachsen hatte die Polizei Hinweise, wonach der Mann eine schwere Gewalttat geplant hatte. Er soll vorgehabt haben, Besucher eines Weihnachtsmarktes anzugreifen. Die Polizei in Niedersachsen ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts eines geplanten Terroranschlags.