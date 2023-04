Nauen - Die beiden CDU-Fraktionsvorsitzenden von Berlin und Brandenburg, Kai Wegner und Jan Redmann, haben eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Klimaschutz und Energie vereinbart. Wegner besuchte am Wochenende eine gemeinsame Klausurtagung der brandenburgischen CDU-Landespartei und der Landtagsfraktion in Nauen. Wegner will in der kommenden Woche zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt werden.

Laut einer Mitteilung der brandenburgischen CDU-Landtagsfraktion sagte Wegner: „Es gilt, die politische Zusammenarbeit beider Länder zu festigen und zu verstärken.“ Berlin und Brandenburg hätten ambitionierte Ziele auch im Bereich Energie und Klima. „Wir wollen die Versorgungssicherheit erhöhen, für stabile Preise sorgen und klimaneutral werden. Dafür wollen wir die Energieregion Berlin-Brandenburg besser vernetzen - mit einem gemeinsamen Arbeitsgremium aus Politik, Energieversorgern und Netzbetreibern aus beiden Bundesländern.“

Redmann sagte, die Verbesserung von Mobilitätsangeboten könne nur gemeinsam gelingen. „Auch bei den Themen Energie und Klimaschutz werden wir nur Hand in Hand weiterkommen. (...) Der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft wird für beide Länder eine zentrale Aufgabe werden.“ Die brandenburgischen CDU-Politiker wollten Ergebnisse ihrer Klausurtagung am Dienstag vorstellen.